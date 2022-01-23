رئيس أرمينيا يعلن استقالته

يريفان-سانا

أعلن رئيس أرمينيا ارمين سركيسيان اليوم استقالته من منصبه كرئيس للبلاد.

وجاء في بيان للرئاسة الأرمينية على الموقع الرسمي نقلاً عن سركيسيان أوردته رويترز” قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد نحو أربع سنوات من العمل النشط” وتابع إن” البلاد تمر بمرحلة صعبة تتطلب الوحدة الوطنية”.

وكان سركيسيان تسلم منصب رئيس أرمينيا منذ عام 2018 ودخل في مواجهة مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان العام الماضي حول عدد من القضايا من بينها إقالة قائد القوات المسلحة.

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