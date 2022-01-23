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طيران النظام السعودي يشن غارات عدة على العاصمة اليمنية

2022-01-23

صنعاء-سانا

شن طيران النظام السعودي اليوم غارات عدة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين كما شن غارتين على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر ما أوقع أضراراً مادية بممتلكات المواطنين والبنى التحتية.

وكان طيران العدوان السعودي استهدف بغارات عدة أول من أمس مطار صنعاء الدولي وشبكة الاتصالات فى محافظة عمران شمال اليمن.

ويأتي هذا التصعيد بعد المجزرتين اللتين ارتكبهما النظام السعودي في كل من محافظتي صعدة والحديدة قبل يومين وراح ضحيتهما 76 شهيداً وعشرات الجرحى.

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