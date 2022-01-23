برلماني إيراني: من المتوقع إعادة إحياء الاتفاق النووي خلال شهرين

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود عباس زاده مشكيني اليوم أنه من المتوقع أن يتم إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية خلال الشهرين القادمين.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مشكيني قوله في تصريح اليوم إن إيران غير مهتمة بالوقت بقدر اهتمامها بالتوصل إلى نتيجة جيدة في مفاوضات فيينا مع مجموعة (أربعة زائد واحد) مؤكداً أن الجانب الإيراني لن يخوض في اتفاق سيئ بأي شكل من الأشكال.

وأشار مشكيني إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة تسعى لفرض صفقة سيئة على إيران وأضاف رغم كل الضغوط اجتزنا الحظر ولدينا أوراق جيدة نستعملها في المفاوضات ولذلك فإن التوصل إلى اتفاق جيد ومربح للجميع أمر قابل للتحقيق.

وتجري حالياً في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (أربعة زائد واحد) بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آب 2018.

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