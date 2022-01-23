منتخب اللاذقية أولاً وحماة بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية للملاكمة للشباب

اللاذقية-حماة-سانا

توج منتخب اللاذقية بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للملاكمة للشباب التي أقيمت مؤخراً في دمشق بينما جاء منتخب حماة في المركز الثاني.

وحل منتخب اللاذقية بالمركز الأول بعد نيله 11 ميدالية “4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات” حيث جاءت الذهبيات عبر فراس تجور بوزن (48) كغ وعمار ربابة بوزن(51) كغ ومحمد بدور بوزن(54) كغ ومحمد إسماعيل بوزن(57) كغ.

وأحرز الميداليات الفضية كل من عامر بهرلي بوزن(60) كغ وبشار شريقي بوزن(67) كغ وحيدر علي بوزن (75)كغ والليث احمد بوزن فوق (80) كغ.

أما الميداليات البرونزية فأحرزها زين العابدين داوود بوزن (63) كغ وجعفر تفوح بوزن(71) كغ وهادي الشيخ علي بوزن (86) كغ.

مدرب منتخب اللاذقية محمد قزق قال في تصريح لـ سانا” هذه النتائج الملفتة التي حققها منتخبنا هي مؤشر إيجابي على تطور مستوى لاعبينا حيث شاركنا بـ(11) لاعباً جميعهم اثبتوا موهبتهم وقدرتهم على المنافسة وعادوا بإحدى عشرة ميدالية ونتوقع لهم مزيداُ من التألق في البطولات القادمة”.

وتمكن منتخب حماة من إحراز المركز الثاني في البطولة برصيد ميداليتين ذهبيتين حققهما اللاعبان يوسف الشيخ علي ومضر سودان مقابل أربع فضيات عبر اللاعبين نور الشيخ وحيدرة ديوب ومجد دوحان ومحمد جغيلي.

رئيس مكتب ألعاب القوة في اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الحكيم دهيمش أشار إلى أن لاعبي المحافظة قدموا أداء جيداً في جميع الأوزان التي شاركوا بها ونافسوا بقوة على المراكز الأولى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency