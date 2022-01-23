المخابز وصالات السورية للتجارة مستمرة بالعمل خلال العطلة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز استمرار العمل في المحافظات جميعها خلال أيام العطلة.

وأكد المدير العام للمؤسسة مؤيد الرفاعي أن جميع المخابز بالمحافظات التابعة للمؤسسة مستمرة بالعمل خلال أيام العطلة لتوفير مادة الخبز للمواطنين كما هو مخطط لها باستثناء عطلتها الأسبوعية يوم الجمعة.

وأوضح في تصريح صحفي خلال جولة له على عدد من مخابز ريف دمشق أن المخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية المقررة ويتم توزيع الخبز على المواطنين بالطرق المتبعة وعبر البطاقة الالكترونية مشيراً إلى أن نوعية الخبز تشهد تحسناً وتطوراً ملحوظاً ولا سيما بعد تطوير وتأهيل العديد من خطوط الإنتاج.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة استمرار عمل المجمعات والصالات ومنافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات خلال العطلة بما في ذلك بيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية.

وبين مدير عام المؤسسة زياد هزاع في تصريح لـ سانا أن العمل في المجمعات والصالات ومنافذ البيع مستمر بشكل طبيعي مع توفر تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الأسرة والخضار والفواكه بأسعار مدروسة ومناسبة وذلك في إطار السعي لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة خلال هذه العطلة باستجرار الخضار والفواكه والحمضيات مباشرة من المزارعين دعماً لهم وتخفيفاً للتكاليف عليهم وتوزيعها على صالات السورية للتجارة بعد فرزها وتوضيبها.

علي عجيب