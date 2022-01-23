إيران تسجل 28 وفاة و5144 إصابة جديدة بكورونا

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 28 وفاة و5144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران بلغ 6250490 كما ارتفعت الوفيات إلى 132230 حالة .

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 6080343 شخصاً من جهة ثانية أعلنت الوزارة عن بدء حملات تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة بموافقة مسبقة من أهاليهم.

وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية محمد هاشمي اليوم “إن المدارس في كل المدن الإيرانية تمارس نشاطها اليومي بهذا الإطار”.

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