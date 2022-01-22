وفد إماراتي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع يزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

زار وفد إماراتي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي.

واطلع الوفد الإماراتي خلال الزيارة اليوم على المعروضات التي يضمها الجناح ومنها نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت وعرض مرئي وسمعي لمقطوعة “أغنية إلى نيكال” التي تعتبر أقدم تدوين موسيقي في التاريخ وعلى اللوحات الفنية المعروضة الأخرى.

وأبدت الوزيرة الإماراتية إعجابها بما تمثله هذه اللوحات الفنية والقطع الخشبية من غنى وتنوع مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وسورية.

بدوره أكد المفوض العام للجناح السوري الدكتور غسان عباس أن الجناح يمثل نافذة واسعة للإطلال منها على الثقافة والحضارة السورية مشيراً إلى أنه يمثل غيضاً من فيض التاريخ والتراث الإنساني في سورية.

وزار الجناح السوري منذ انطلاقته وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض حيث يقوم فريق عمل الجناح بتنظيم لقاءات أعمال دورية مع وفود عربية ودولية بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء عالميين.

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