طقس الأحد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات ثلجية على المرتفعات

دمشق–سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويتحول خلال ساعات المساء والليل إلى هطولات ممزوجة بالثلج وخاصة على المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية كافة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…