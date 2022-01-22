إيران: لا وجود لأي اتفاق مؤقت على جدول أعمالنا في مفاوضات فيينا

طهران-سانا

أكد مصدر مقرب من الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا مع مجموعة (أربعة زائد واحد) أنه ليس هناك أي اتفاق مؤقت على جدول أعمال إيران في هذه المفاوضات.

وقال المصدر في تصريح لوكالة ارنا الإيرانية اليوم إنه ليس هناك أي اتفاق مؤقت على جدول أعمال إيران مؤكداً أن طهران تريد اتفاقاً مستديما يمكن الاستناد عليه.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ادعت في تقرير نشرته اليوم نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا قدمت بعلم من الولايات المتحدة اقتراحاً إلى إيران بأنها تستطيع عبر اتفاق مؤقت أن تحظى برفع جزء من الحظر إزاء الموافقة على بعض القيود النووية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال في وقت سابق إنه وفقاً لمسودتي رفع الحظر والخطوات التعويضية التي سلمناها إلى الأطراف الأخرى فإنه لا يوجد هناك أي شيء اسمه اتفاق تدريجي أو مؤقت على الإطلاق.

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