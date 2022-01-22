ندوات وفحوص مجانية للنساء بدرعا خلال شهر التوعية بسرطان عنق الرحم

درعا-سانا

أقام فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية في درعا ندوات وفحوصاً مجانية للنساء في الشهر العالمي للتوعية حول سرطان عنق الرحم.

وحسب رئيس فرع الجمعية المحامية نجود خليل فان الفرع بدأ مع مطلع شهر كانون الثاني الحالي بإقامة ندوات ومحاضرات توعوية وفحوص مجانية في عيادات الجمعية الثابتة والعيادة المتنقلة والفريق الجوال مبينة أن هذا العمل يأتي ضمن إطار التوعية حول سرطان عنق الرحم.

وبينت أن الندوات والمحاضرات تتمحور حول خطورة المرض وعوامل خطورة الإصابة وأعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم ومراحل العلاج والمتابعة وكيفية اختبارات المسح والتشخيص وطرق الوقاية.

وذكرت منسقة فرع الجمعية نور برمو أن النشاطات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري ويشارك فيها كوادر متخصصة وقابلات إضافة إلى تجهيزات ضمن العيادة المتنقلة من إيكو وغيرها موضحة أن الحالات المشتبهة يتم نقلها للمراكز المتخصصة لإجراء الفحوص والتدابير اللازمة.

بعض النساء مرتادات عيادات الجمعية أكدن أهمية التوعية من خلال المحاضرات والندوات الطبية انطلاقاً من خطورة المرض داعيات إلى تكثيف مثل هذه النشاطات.