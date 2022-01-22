القوات العراقية تقضي على 3 إرهابيين بضربة جوية

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على 3 من إرهابيي تنظيم (داعش) بينهم متزعمان بضربة جوية جنوب الحضر في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان اليوم” إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تم رصد ومتابعة متزعمين اثنين من عصابات (داعش) الإرهابية أحدهما شغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة” وكانا يستقلان سيارة نوع بيك أب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث، مضيفة” أنه وجهت لهم ضربة جوية دقيقة جنوب الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة ما أدى إلى تدمير السيارة بالكامل ومقتل من كان بداخلها”.

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