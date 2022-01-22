(سندريلا وأخواتها) يختتم عروض مهرجان مسرح الطفل باللاذقية

اللاذقية-سانا

اختتم العرض المسرحي سندريلا وأخواتها تأليف وإخراج مجد يونس أحمد فعاليات مهرجان مسرح الطفل باللاذقية التي رافقت الأطفال طوال العطلة الانتصافية بعروض لفرق متخصصة على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

العرض الذي قدمه تجمع مدى للفنون التابع لفرع نقابة الفنانين وجمعية أصدقاء المسرح يأتي ضمن مشروع يعمل عليه أحمد من خلال إعادة إنتاج الحكايات القديمة بما يناسب طفل اليوم لغرس وتعزيز مجموعة من القيم لديه كالمثابرة والجد والصبر لتحقيق أحلامه باستخدام شخصيات محببة للأطفال.

ولفت يونس إلى أهمية أن يكون أبطال الحكايات شخصيات إيجابية تتحلى بصفات تساهم في تشكيل وعي الطفل من خلال التركيز على أن تحقيق الآمال والأحلام يكون بالمثابرة والجد والاجتهاد والصبر منوهاً بأهمية تقديم كل ذلك بأسلوب بعيد عن المباشرة والوعظ من خلال عناصر المسرح القادرة على الجمع بين اللعب وتشغيل الخيال وتقديم المعلومة.

ويأتي مهرجان الطفل كما يرى يونس ليوفر ما يسعى إليه المسرحيون السوريون المشتغلون في قطاع مسرح الطفل إلى تقديم عمل متكامل يحمل قيماً تربوية وتعليمية تقدمه فرق متخصصة من المسرح القومي ونقابة الفنانين.

مسرحية سندريلا وأخواتها من تمثيل أحمد جمالي وراما قرحالي وغربة مريشة وريم خوري وجعفر درويش ومجد يونس وأوس غدير وجولي مهنا وبشار عدرا وأليسار كوسا.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency