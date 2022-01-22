الاحتلال يصعّد محاولاته لتهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

بهدف تغيير معالمه التاريخية والحضارية صعّد الاحتلال الإسرائيلي مخططاته لتهويد حائط البراق السور الغربي للمسجد الأقصى وذلك في إطار تنفيذ مخططاته الاستعمارية التهويدية التي تستهدف القدس المحتلة حيث يحاول تفريغها من أهلها بهدم منازلهم أو إجبارهم على إخلائها لصالح المستوطنين.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الصادر اليوم على موقعه الإلكتروني أن سلطات الاحتلال أعلنت مخططاً لشق مداخل ومخارج في حائط البراق مخصصة للمستوطنين فقط ويمنع الفلسطينيون من المرور عبرها بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال يحاول تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم ليس فقط في الأقصى وإنما في عموم القدس المحتلة باعتداءاته المتواصلة على معالمها وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي كان أحدثها تسليمه إخطاراً بهدم مسجد في بلدة بيت صفافا جنوب شرق المدينة.

وبين التقرير أن هذه الاعتداءات تتزامن مع حملة تهجير قسري يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب الأقصى وفي حي الشيخ جراح الذي يقع في الجهة الشرقية من البلدة القديمة بالقدس حيث هدمت قوات الاحتلال منزلين لعائلة صالحية في الحي يوم الأربعاء الماضي واقتحمت أمس مع عدد من المستوطنين منزل عائلة سالم فيه وأقامت سياجاً حوله في انتهاك فاضح للقانون الدولي وتجاهل واضح لدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط (تور وينسلاند) إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف تهجير الفلسطينيين وعدم إخلائهم من منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أجبرت عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في حي وادي الجوز وبلدة بيت حنينا وسلمت إخطارات بإخلاء ثلاثة محال تجارية في بلدة جبل المكبر وهدم منزل في مخيم شعفاط بالقدس.

وذكر التقرير أن الاحتلال يواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين والتضييق عليهم في عموم أنحاء الضفة الغربية حيث هدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل ومنشأة زراعية في بلدة حارس في سلفيت وسلم إخطاراً بهدم منشأة تجارية في بلدة حوارة بنابلس ومدرسة في بلدة كفر مالك برام الله كما أنه استولى على 5 دونمات مزروعة بالزيتون في بلدة كفر الديك بسلفيت وجرف مساحات واسعة مزروعة بالقمح والخضار في خربة إبزيق بالأغوار الشمالية.

وأفاد التقرير بأن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال حيث اقتحموا عدة أحياء في القدس والخليل وقريتي قريوت وبرقة بمدينة نابلس واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم واقتلعوا 300 غرسة زيتون من أراضي بلدة دير شرف غرب المدينة و30 غرسة زيتون من أراضي منطقة مسافر يطا بالخليل وقطعوا 90 شجرة زيتون في بلدة ياسوف واستولوا على 4 دونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك بسلفيت كما أغلقوا مفارق طرق رئيسية في الضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين ومنعوهم من المرور.

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