إيران تدين غارات طيران النظام السعودي على اليمن

طهران-سانا

أدانت إيران الغارات التي شنها طيران النظام السعودي على اليمن قبل يومين وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح له اليوم على أن استمرار الهجمات العسكرية لقوات التحالف السعودي على اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته واعتماده نهجاً متحيزاً وازدواجية بالمعايير يجعل الطريق لتحقيق السلام العادل في هذا البلد أكثر صعوبة.

واعتبر خطيب زاده أن استمرار الحصار والقصف على الشعب اليمني مؤشر على عدم وجود عزم جاد لحل الازمة في اليمن والإصرار على مواصلة النهج العسكري الذي خلف دماراً كبيراً في هذا البلد وأسفر عن انعدام الأمن والاستقرار فيه.

وشن طيران النظام السعودي أول من أمس غارات على السجن المركزي في صعدة ومبنى الاتصالات في الحديدة ما أدى لاستشهاد 76 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من 138 آخرين.

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