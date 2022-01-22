تمديد العطلة الانتصافية لثانويتي النقل البحري في اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا

مددت وزارة النقل العطلة الانتصافية لثانويتي النقل البحري في اللاذقية وطرطوس حتى يوم الخميس القادم على أن يعود الطلاب للدوام في مدارسهم يوم الأحد الواقع في الـ 30 من كانون الثاني 2022.

وفي تصريح لـ سانا بين الدكتور سلمان صبيحة مدير التعليم المهني والتقاني في الوزارة أن قرار التمديد جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة وانقطاع بعض الطرق بسبب الثلوج والجليد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب من مخاطر البرد والصقيع بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency