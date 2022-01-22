إصلاح أعطال كهربائية ناجمة عن الأحوال الجوية في عدة قرى وبلدات بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

جهود كبيرة ومتواصلة على مدار الساعة لعمال الورشات الفنية في شركة كهرباء القنيطرة لصيانة وإصلاح الأعطال التي طرأت على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض جراء الأحوال الجوية السائدة بالمحافظة.

مدير شركة الكهرباء المكلف المهندس محمد ابراهيم أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الورشات استكملت إصلاح الأعطال التي لحقت بالمنظومة الكهربائية جراء غزارة الثلوج وقوة الرياح حيث تم استبدال محولة باستطاعة 100 ك.ف.أ في بلدة خان أرنبة وإصلاح شبكة التوتر المتوسط والمنخفض في بلدة حضر كما تم الانتهاء من إصلاح الأعطال بمحطة تحويل القنيطرة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها إضافة إلى إصلاح وصيانة على مخارجها الممتدة إلى حضر وخان أرنبة وأيوبا والرفيد وجبا وتمت إعادة التيار الكهربائي إلى كل بلدات وقرى المحافظة.

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