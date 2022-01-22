أمريكيون يطالبون(بلينكن) بالضغط على(إسرائيل)لوقف جرائمها في النقب

واشنطن-سانا

وقع 2500 أمريكي على عريضة تطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتدخل لوقف جرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا أن العريضة التي أطلقتها منظمة (كود بينك) المؤيدة للحقوق الفلسطينية أوضحت أن الاحتلال يصعد اعتداءاته على الفلسطينيين في النقب ويستولي على أراضيهم لتهجيرهم منها مشيرة إلى أن الاحتلال هدم قرية العراقيب بالمنطقة أكثر من 196 مرة منذ مطلع العام 2000 ومذكرة بأنه أحرق قرى ونفذ مذابح بحق الفلسطينيين في عام 1948 وأجبر 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وبلداتهم ما جعلهم لاجئين وهذا فعلياً تطهير عرقي.

ولفتت العريضة إلى أن الاحتلال يستولي على عقارات الفلسطينيين في بلدة سلوان وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مطالبة (بلينكن) بصفته وزيراً للخارجية الأمريكية بالضغط على (إسرائيل) لوقف جرائم التطهير العرقي وجميع محاولاتها التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.

وفي مطلع العام الجاري بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ مخطط للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في النقب وجرفت مساحات من أراضي قرية الأطرش التي يقطنها 7 آلاف نسمة وقرى مجاورة تبلغ مساحتها 45 ألف دونم في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها.

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