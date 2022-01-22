الحرارة أدنى من معدلاتها والجو شديد البرودة ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق وخلال الليل يبقى الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في كل المناطق.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق 9/-2

المنطقة الجنوبية 10/1

المرتفعات الجبلية 4/-5

المنطقة الوسطى 11/2

المنطقة الساحلية 16/8

المنطقة الشمالية 9/2

منطقة الجزيرة 5/-4

المنطقة الشرقية 10/-1

منطقة البادية 8/-2