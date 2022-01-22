الأمم المتحدة تدين غارات النظام السعودي على سجن صعدة وتدعو لمحاسبة منفذيها

نيويورك-سانا

ندد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم بالغارات التي شنها طيران النظام السعودي على السجن المركزي في محافظة صعدة شمال اليمن داعياً للتحقيق فيها ومحاسبة منفذيها.

وندد غوتيريس في بيان اليوم بـ “الضربات الجوية” للنظام السعودي والتي “استهدفت سجنا في صعدة وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى” مضيفاً أن “ضربات جوية أخرى سجلت في أماكن أخرى في اليمن وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال”.

وقال غوتيريس إن “غارة جوية على مباني اتصالات في الحديدة تسببت أيضا باضطراب ملحوظ في خدمات الانترنت الحيوية في قسم كبير من البلاد” مشدداً على أن “الهجمات التي تستهدف مدنيين وبنى تحتية مدنية يحظرها القانون الدولي الإنساني”.

وطالب غوتيريس بإجراء “تحقيقات سريعة وفاعلة وشفافة” في هذه الأحداث بهدف محاسبة منفذيها كما دعا “جميع الأطراف إلى العمل على حماية المدنيين من الأخطار الناتجة من العمليات العسكرية”.

وكان طيران النظام السعودي شن ليل أمس وفجر اليوم غارات على السجن المركزي في صعدة ما أدى لاستشهاد 70 شخصا وإصابة أكثر من 138 آخرين كما دمر مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين بينهم 3 أطفال إضافة إلى انقطاع الانترنت عن كل أنحاء اليمن.