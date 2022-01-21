الأمم المتحدة تدعو لنظام طوارئ في المعركة ضد كورونا

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمالات ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر على العالم من المتحور أوميكرون.

وقال غوتيريش في كلمة ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كورونا” مشيراً إلى أن المتحور أوميكرون هو تحذير جديد والنسخة التالية ستكون الأخطر.

ورأى غوتيريش ان وقف انتشار عدوى الفيروس يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة العالمية بكل مكان دون استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى مواصلة حملة التلقيح العالمية وخاصة في ظل تأخر وتيرتها وعدم تحقيق الأهداف التي تم تحديدها مشيراً إلى أن العلم أظهر بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح.

وجدد غوتيريش انتقاد المنظمة الدولية للتوزيع غير العادل للقاحات المضادة وقال إن “توزيع اللقاحات يجري بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة لذلك وجب جعل التطعيم جماعياً”.