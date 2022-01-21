مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في سلفيت ونابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في سلفيت ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال بلدة قريوت جنوب نابلس وبلدة ديراسيتا شمال غرب سلفيت واعتدوا على مركبات الفلسطينيين ما ألحق أضراراً بها.

وكان مستوطنون اقتحموا في وقت سابق اليوم أراضي الفلسطينيين في منطقتي باب الشعب في ياسوف شرق سلفيت وخلة حسان في بديا غربها واقتلعوا 90 شجرة زيتون.

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