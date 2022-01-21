الجيل الجديد من الصاروخ الصيني Long March-8 Y2 جاهز للانطلاق

بكين-سانا

تخطط الصين لإطلاق الجيل الجديد من الصاروخ الحامل Long March-8 Y2 بين أواخر شباط وأوائل آذار، من جزيرة هاينان بجنوبي الصين، حسبما أعلنت مصادر في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ وصل إلى مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي اليوم بعد أسبوع من نقله عبر المحيط.

وسيخضع الصاروخ للتجميع والاختبار النهائي في موقع الإطلاق، وستكون المهمة المقررة أول عملية إطلاق لصاروخ تنفذها الصين هذ العام.

ويبلغ طول الصاروخ الحامل 50.3 متر، وبوزن إقلاع يبلغ 356 طناً، ويستخدم وقوداً دفعياً سائلاً بقدرة 5 أطنان للوصول للمدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كم.

وصُمم الصاروخ وفق الوكالة ليمكن إطلاقه من البر أو البحر، مما يشكل سداً للفجوة في قدرة الإطلاق الصينية إلى المدار المتزامن مع الشمس.

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