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الأمم المتحدة: (داعش) لايزال يشكل تهديداً

2022-01-21

نيويورك-سانا

استنكرت الأمم المتحدة الهجوم الدموي الأخير الذي شنه إرهابيو تنظيم (داعش) في محافظة ديالى العراقية اليوم وأسفر عن مقتل 11 جندياً.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على صفحتها في فيسبوك هذا الهجوم بأنه “محاولة جبانة لزعزعة استقرار العراق” معتبرة أنه تذكير مؤلم بأن (داعش) لا يزال يشكل تهديداً.

وأكدت البعثة بأن وحدة العراقيين ستتيح التصدي لهذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار.

وكان 11 جندياً عراقياً قتلوا في وقت سابق اليوم بهجوم لإرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة ديالى شرق البلاد.

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