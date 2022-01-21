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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يستقبل ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي 20-1-2022

2022-01-21

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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