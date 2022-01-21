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الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين

2022-01-21

لندن-سانا

اقترب الذهب اليوم من أعلى مستوياته في شهرين إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ آذار الماضي بفعل قوة الطلب.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2  بالمئة إلى1835.13 دولاراً للأوقية والعقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1835.40 دولاراً.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2075.68 دولاراً للأوقية في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10 بالمئة فيما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1040.40 دولاراً متجهاً نحو أفضل أسبوع له منذ حزيران الماضي بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولاراً للأوقية على أمل تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة.

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