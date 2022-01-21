بوتين: موسكو تتوقع رداً مفصلاً على مسودة الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتم الرد بشكل مفصل على مسودة الضمانات الأمنية من قبل الجانب الأميركي.

وخلال محادثة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو اليوم قال بوتين وفقاً لوكالة سبوتنيك “موسكو تنتظر رداً مكتوباً وملموساً ومفصلاً وعد به الشركاء المفاوضون على مسودات الوثائق الخاصة بتوفير الضمانات القانونية لأمن روسيا” مشدداً على أهمية مراعاة مبدأ (عدم قابلية الأمن للتجزئة) المنصوص عليه في الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الماضي مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول دورهما في أوروبا.