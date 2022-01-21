فرار عدد من إرهابيي (داعش) من سجن الصناعة بالحسكة.. وميليشيا (قسد) تفرض حظر تجول

الحسكة-سانا

هرب عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة فيما لا تزال حالة العصيان وإطلاق النار والفوضى مستمرة في السجن.

وذكر مراسل سانا أن اشتباكات عنيفة استمرت منذ ليلة أمس إلى صباح اليوم في محيط سجن الثانوية الصناعية بعد هجوم نفذه إرهابيو التنظيم على محيط السجن بسيارتين مفخختين.

وأضاف مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية إن الاشتباكات ما تزال مستمرة أيضاً داخل السجن وعند أطرافه ومحيط دوار الباسل وعلى الطريق العام بعد أنباء عن تحصن العديد من الفارين في الأبنية المجاورة للثانوية الصناعية وتمكن آخرون من الوصول إلى أطراف حي غويران والزهور.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” لم تتمكن من السيطرة على السجن ومحيطه رغم الدعم الجوي من طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والحربي إلى ذلك فرضت ميليشيا “قسد” حظر تجول على الأهالي في حيي غويران والزهور وسط استنفار غير مسبوق للميليشيا في محيط السجن وضمن الأحياء بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي.

كما شهدت الأحياء القريبة من سجن الثانوية الصناعية نزوح عشرات من الأسر من المنازل هربا من الاشتباكات والممارسات القمعية لميليشيا “قسد” التي استقدمت تعزيزات كبيرة من مسلحيها إلى المنطقة.

وفجر إرهابيو تنظيم “داعش” الإرهابي ليل أمس سيارتين مفخختين عند مداخل سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي والذي يضم الآلاف من إرهابيي التنظيم.

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