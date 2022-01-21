انطلاق مناورات حزام الأمن البحري 2022 بمشاركة إيران وروسيا والصين

طهران-سانا

انطلقت صباح اليوم مناورات (حزام الأمن البحري 2022) تحت شعار (معاً من أجل السلام والأمن) بمشاركة السفن الحربية والطائرات التابعة للقوات البحرية لكل من إيران وروسيا والصين وذلك في شمال المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد بحري مصطفى تاج الديني إن “المناورات تقام وفق الخطط المرسومة في شمال المحيط الهندي والهدف منها ترسيخ الأمن وركائزه بالمنطقة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول الثلاث وإبداء حسن النوايا وقدرة هذه الدول في مسار الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري وإيجاد أسرة بحرية بمستقبل مشترك”.

ولفت تاج الديني إلى أن المناورات تتضمن إجراء تمرينات تكتيكية متنوعة حول إنقاذ السفن المتعرضة لحرائق وتحرير السفن المختطفة وإطلاق النار على أهداف محددة وأهداف جوية وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية.

وأوضح تاج الديني أن من الأهداف الأخرى للمناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية والتصدي للقرصنة البحرية والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجالات الإغاثة والإنقاذ وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.