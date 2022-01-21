حالة الطرق في المحافظات صباح اليوم جراء الأحوال الجوية

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وبينت الإدارة في نشرتها صباح اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية رنكوس دمشق غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق رنكوس حوش عرب والطرق المؤدية إلى منطقة الزبداني سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طرق “جورين صلنفة وشطحة جوبة برغال وقرندح عين الكروم” غير سالكة بسبب تشكل الجليد وجميع الطرق المؤدية إلى مصياف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد عدا طريق “عين حلاقيم بيت ياشوط برشين تين السبيل غير سالك”.

وجميع الطرق سالكة في محافظة اللاذقية عدا طرق “جوبة برغال الغاب” و”المركية مقامات بنى هاشم” و”القرندح الشعرة الغاب” و”حرف المسيترة القرندح جوبة برغال الغاب” و”بيت ياشوط بشيلي” و”صلنفة محطة البث الغاب” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطرق “بيت ياشوط الشعرة” و”بيت ياشوط حلبكو” و”بيت ياشوط المنيزلة” و”الدالية معرين بطموش” و”حمام القراحلة بسطوير خرايب سالم” و”الدوالية معرين بطموش” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

أما في محافظة طرطوس فكل الطرق سالكة عدا طريق “الجرينات كفر جوايا محطة البث” سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء فإن الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد ونواحيها والطرق المؤدية لناحية المشنف وطرق “السويداء ظهر الجبل” و”قنوات مفعلة الطيبة” و”شهبا نمرة تيما ام ظبيب شقا” جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وتخصص إدارة المرور الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.