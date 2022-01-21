استشهاد 3 يمنيين بغارات لطيران النظام السعودي على الحديدة

صنعاء-سانا

استشهد 3 يمنيين جراء غارات شنها طيران النظام السعودي مساء اليوم على مدينة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن الطيران السعودي قصف مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 3 يمنيين وإصابة 17 آخرين بجروح فيما تواصل طواقم الإسعاف البحث عن ناجين تحت ركام المبنى.

ونقلت القناة عن مصادر محلية قولها إن غالبية الشهداء والجرحى هم من الأطفال مبينة أن تحليق طيران العدوان يعيق انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المكون من 3 طوابق.

وفي محافظة عمران اصيب ثلاثة يمنيين جراء غارتين لطيران النظام السعودي استهدفتا سيارتين في مديرية سفيان.

وكان طيران النظام السعودي شن في وقت سابق اليوم عشرات الغارات على عدد من المحافظات اليمنية مستهدفا الأحياء السكنية ومواقع البنى التحتية.