تشيجوفك: لا معنى لمواصلة الحوار مع (الناتو) في ظل مواقفه الحالية

موسكو-سانا

اعتبر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن مواصلة الحوار بين بلاده وحلف الناتو “لا معنى لها في ظل مواقف الحلف الحالية”.

وأشار تشيجوف في حديث لقناة روسيا 24 اليوم إلى أن عمل مجلس روسيا الناتو انتهى تدريجيا “لأنه لم يكن هناك جدول أعمال إيجابي مع الناتو” معتبرا أن “عقد لقاء من أجل اللقاء بحد ذاته لم يكن له أي معنى”.

وبشأن عمل مجلس روسيا الاتحاد الأوروبي أكد تشيجوف أن موسكو مستعدة لاستئنافه في أي وقت معيدا إلى الأذهان أن لقاءات القمة مع الاتحاد الأوروبي كانت تعقد كل سنتين في وقت سابق.

وأشار المندوب الروسي إلى أن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يزال قائما على الرغم من الوضع الراهن لافتا إلى أن ذلك يتطلب “قدرا كافيا من الإرادة السياسية” لدى التكتل الأوروبي.