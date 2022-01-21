حالة الطرق في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وبينت الإدارة في نشرتها مساء اليوم منها حالة الطرق كما يأتي:

محافظة ريف دمشق: الطرق المؤدية إلى ناحية رنكوس غير سالكة بسبب تشكل الجليد، طريق-رنكوس حوش عرب والطرق المؤدية إلى منطقة الزبداني سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

محافظة حماة: طريق جورين-صلنفة وطريق شطحة-جوبة برغال وطريق قرندح-عين الكروم وطريق عين حلاقيم-بيت ياشوط-برشين-تين السبيل غير سالكة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج، جميع الطرق المؤدية إلى مصياف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

محافظة اللاذقية: طريق جوبة برغال-الغاب وطريق المركية-مقامات بني هاشم وطريق القرندح-الشعرة-الغاب وطريق حرف المسيترة-القرندح-جوبة برغال-الغاب وطريق بيت ياشوط-بشيلي-الشعرة وطريق صلنفة-محطة البث-الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، طرق بيت ياشوط-الشعرة وبيت ياشوط-حلبكو والدالية-معرين بطموش وبيت ياشوط-المنيزلة وحمام القراحلة-بسطوير-خرايب سالم سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

محافظة طرطوس: طريق الجرينات-كفر جوايا-محطة البث سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

محافظة السويداء: الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد ونواحيها وطرق السويداء-ظهر الجبل وقنوات-مفعلة الطيبة وشهبا-نمرة تيما-ام ظبيب-شقا والطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة.

وخصصت إدارة المرور الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.