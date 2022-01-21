عرضان لفرقة أصدقاء الأطفال في ختام فعاليات مهرجان مسرح الطفل بحمص

حمص-سانا

اختتمت فعاليات مهرجان مسرح الطفل بحمص اليوم عبر عرضين لفرقة أصدقاء الأطفال بعنوان “فلة والأقزام” و “ماشا والكورونا” في قاعة الأطفال بمديرية الثقافة بحمص.

وأشار المخرج صخر كلثوم في تصريح لمراسلة سانا إلى أن مسرحية “فلة والأقزام” تحكي عن القيم الأخلاقية والعادات الحسنة التي يجب أن يتحلى بها الطفل من خلال حبكة درامية رديفة للعرض وأغان تحكي عن هذه القيم فيما تتحدث مسرحية “ماشا والكورونا” عن سبل مواجهة جائحة الكورونا واتباع الأساليب الصحية للوقاية من المرض.

ومن الحضور ذكر الأطفال كرم محمود وسالي العلي أن العروض جاءت مميزة من حيث الأفكار المطروحة واللباس والاغاني وقدمت مجموعة من المعلومات المفيدة بطريقة لطيفة ومحببة.

بدورها رأت آية سليم مشرفة بقسم الأطفال واليافعين بمديرية الثقافة أن مهرجان مسرح الطفل لهذا العام كان حافلا بنشاطات منوعة وهادفة طيلة فترة العطلة الانتصافية حيث عززت مهارات كثيرة لدى الأطفال وحظيت بحضور واسع رغم الأحوال الجوية.

لارا أحمد