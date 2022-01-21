حفل من التراث الشركسي في صالة تشرين بحلب

حلب-سانا

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الشركسي أقيم في صالة تشرين بمدينة حلب اليوم حفل تراثي تضمن فقرات تعريفية عن عادات وتقاليد المجتمع الشركسي واماكن انتشاره في العالم وارثه الثقافي والفني وآلاته الموسيقية التراثية ومطبخه الشعبي.

الحفل الذي اقيم بالتعاون بين مديرية الثقافة والجمعية الخيرية الشركسية يأتي وفق جابر ساجور مدير الثقافة ضمن حرص المديرية على مواكبة الفعاليات الثقافية والأنشطة التي تسهم في رفع السوية الفكرية والاجتماعية والحفاظ على التراث غير المادي في المجتمع وأهمية نقله إلى الأجيال القادمة.

بدوره أشار نارت مطوخ رئيس الجمعية الشركسية إلى أن رسالة الاحتفال هي أن النسيج السوري غني ومتنوع وهذا أحد أسباب تميزه على مستوى العالم.

وتهتم الفرقة الشركسية وفقا لمديرها فجر سليمان بالفلكلور كونه جزءا أساسيا من الثقافة المجتمعية من خلال تدريب الأطفال على أداء لوحات فنية تعبر عن قصص وأساطير الشراكس وتعرف بالعادات والتقاليد ومكانة المرأة في المجتمع وتبرز سمات الشاب من بطولة وشجاعة.

ومن المشاركين ذكر معتز حلاق أنه رغب في المشاركة بتقديم رقصتي القافا والشيشان لإظهار جمالية الفلكلور الشركسي وما فيه من مهارات جميلة وفريدة.

بريوان محمد