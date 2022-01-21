حفل تكريم لبرنامج المواهب (نجوم من حلب)

حلب-سانا

‏احتضن مسرح نقابة الفنانين في مدينة حلب اليوم حفل تكريم القائمين على برنامج المواهب “نجوم من حلب” الذي أحياه المطرب حمام خيري وسط حضور جماهيري.

خيري الذي أكد اهمية الاحتفالات التي تهتم بالمواهب وصقلها لرفد الحراك الفني في حلب غنى خلال الحفل مجموعة من الوصلات الطربية إضافة الى الموشحات والقدود والمواويل والقصائد بعضها من كلماته.

ولفت الموسيقي هادي بقدونس نائب نقيب الفنانين في تصريح لمراسلة سانا الى اهمية هذا الحفل في حلب العريقة بفنها والى الجهود الجبارة التي بذلت في برنامج “نجوم من حلب” من أجل رعاية المواهب الشابة متمنيا استمرارية مثل هذه البرامج التي تقدم اصواتا جميلة جدا وواعدة.

وأوضح مخرج الحفل كمال شنو ان الهدف من هذه الفعالية تسليط الضوء على فريق عمل البرنامج الذين عملوا بصمت ودأب لتقديم اسماء صاعدة في عالم الغناء تكمل مسيرة الكبار.

ومن المكرمين اعربت هزار حريري عن سعادتها بهذا التكريم مبينة اهمية برنامج المواهب الذي أنجز لدعم الشباب اصحاب المواهب والطاقات واحتضانها وايصال صوتهم إلى الجمهور.

ومن الحضور تحدث المطرب فؤءاد ماهر عن ضرورة دعم المواهب الشابة والاعتناء بها حتى يتم اعداد جيل فني نفخر به.

وهذا ما أكده الفنان احمد خيري مشيرا الى تميز برنامج المواهب الذي خرج مجموعة من الاصوات الجميلة والتي تم تدريبها خلال البرنامج على اصول الغناء والنوتة والايقاعات والمقامات الموسيقية كخطوة اولى لاثبات انفسهم على درب الفن الأصيل.

زينب شحود‏