فتح الطرق الحيوية بريف طرطوس بعد إزالة الثلوج المتراكمة فيها

طرطوس-سانا

تواصل الورشات والآليات التابعة للمؤسسات الخدمية في محافظة طرطوس عمليات إزالة الثلوج المتراكمة على العديد من الطرقات بعدما قامت بفتح الطرق الحيوية بريف المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الخدمات الفنية بطوس المهندس أحمد سليمان أن آليات المديرية قامت بجرف الثلوج المتراكمة على الطرق في محاور عدة بالمحافظة شملت مدن وقرى الشيخ بدر وبرمانة المشايخ والرقمة والكنيسة وحمام قنية وتلة المجدل كما قامت بفتح طريق سبة-بتعلوس وطريق سبة-كفر جوايا-حصن سليمان وطريق سبة-عين بشريتي-بصيرة الجرد وطريق مشتى الحلو-جنين-بصيرة الجرد في منطقة صافيتا إضافة إلى تعزيل الانهيار الذي حصل مساء أمس على الطريق الرئيسي لقرية نحل العنازة بريف بانياس.

ولفت سليمان إلى أن الآليات والورشات جاهزة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي ظرف طارئ.

من جهته أشار مدير الجاهزية في محافظة طرطوس سمير ديوب إلى تشكيل خلية عمل للتنسيق بين الوحدات الإدارية التي تساقطت فيها الثلوج بمناطق القدموس وصافيتا والدريكيش حيث توجهت الآليات من مديريات الخدمات الفنية والموارد المائية والطرق والجسور والبناء والتعمير والإسكان العسكري والإنشاءات العسكرية إلى المناطق التي حدث فيها تراكم ثلوج وتم فتح الطرقات جميعها.

غرام محمد