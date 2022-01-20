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محاولة فرار لإرهابيي (داعش) من سجن تسيطر عليه ميليشيا (قسد) في الحسكة

2022-01-20

الحسكة-سانا

انفجرت سيارتان مفخختان عند مداخل سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة والذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي ويضم آلافاً من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن سيارتين مفخختين انفجرتا على التوالي عند بوابات سجن الثانوية الصناعية تلى ذلك سماع إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب لإرهابيي التنظيم التكفيري.

وأضاف المراسل إن الطيران الحربي التابع للاحتلال الأمريكي حلق بكثافة في أجواء الحسكة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق السجن وتم إطلاق قنابل مضيئة.

وبين المراسل نقلاً عن مصادر أهلية بالقرب من السجن أن السيارتين المفخختين استهدفتا الجهة الغربية للسجن بهدف إحداث ثغرة في أسواره وبواباته لتمكين إرهابيي “داعش” من الهروب.

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