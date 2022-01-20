إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة شهبا بريف السويداء

السويداء-سانا

أعادت ورشات الشركة العامة لكهرباء السويداء التيار الكهربائي إلى مدينة شهبا وذلك بعد وصل كابلات خط التوتر المتوسط التي تعرضت للتعدي والسرقة وأدت لانقطاع الكهرباء عن نصف سكان المدينة.

وأشار رئيس قسم كهرباء شهبا المهندس مغير الشوفي في تصريح لمراسل سانا إلى أن معالجة التعدي على الكابلات تم رغم ظروف البرد القاسية وبجهود الورشات العاملة مؤكداً أهمية التعاون الدائم مع المجتمع المحلي للإبلاغ على التعديات الحاصلة وخاصة في ضوء نقص المواد جراء حالة الحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا.

من جهة ثانية لفت المهندس الشوفي إلى أن الورشات أنهت تركيب محولة في الحي الغربي لمدينة شهبا بدلاً من محولة عاطلة عن العمل تسببت بانقطاع الكهرباء عن العديد من المنازل خلال اليومين الماضيين.

عمر الطويل