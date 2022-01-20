بوتين ومادورو يبحثان هاتفياً التعاون الثنائي ومكافحة فيروس كورونا

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا في مختلف المجالات وسبل مكافحة فيروس كورونا.

وقال الكرملين في بيان اليوم إن الجانبين أكدا عزمهما على “مواصلة التنسيق الوثيق في الشؤون الدولية بناء على مبادئ الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على أساسها العلاقات بين البلدين” مبيناً أنه تمت “مناقشة مسائل التعاون الروسي الفنزويلي وسير تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة وغيرها”.

وأضاف البيان إنه “جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا بما في ذلك توريدات اللقاحات الروسية إلى فنزويلا”.

وأكد بوتين الدعم الروسي “لجهود السلطات الفنزويلية لتعزيز السيادة وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.

واتفق الرئيسان على تكثيف الاتصالات بين روسيا وفنزويلا على مختلف المستويات.