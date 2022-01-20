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شي: الصين وبيلاروس ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة

2022-01-20

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده وبيلاروس ترتبطان بعلاقة شراكة استراتيجية شاملة وهما حريصتان على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية والتعاون بينهما.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم بمناسبة الذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “إن الصداقة التقليدية بين البلدين تنامت بشكل مطرد بمرور الزمن وأقام البلدان شراكة استراتيجية شاملة تقوم على الثقة  المتبادلة والتعاون المربح للجانبين ونفذا التعاون المثمر في مختلف المجالات”.

وأضاف شي أن البلدين يدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية وينسقان بشكل وثيق وفعال في القضايا الدولية والإقليمية وقد مدا يد العون لبعضهما بعد ظهور جائحة كوفيد19 وكافحا الوباء جنباً إلى جنب ما أظهر العلاقة الوثيقة بين شقيقين يتشاركان السراء والضراء.

وأعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه الكبير بتنمية العلاقات الثنائية والاستعداد للعمل مع الرئيس لوكاشينكو لاغتنام الذكرى الثلاثين كفرصة لقيادة البلدين إلى تحقيق المزيد من النتائج في شراكتهما الاستراتيجية والتعاون في إطار “الحزام والطريق” وذلك لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما.

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