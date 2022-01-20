روسيا والصين وإيران تجري تدريبات عسكرية مشتركة في خليج عمان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تجري مع نظيرتيها الصينية والإيرانية تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في مياه خليج عمان من 18 حتى 22 من كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم: “تمثل الجانب الروسي في التدريبات مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تشمل الطراد الصاروخي فارياغ والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات أدميرال تريبوتس والناقلة البحرية الكبيرة بوريس بوتوما”.

وأشار البيان إلى أن التدريبات العسكرية تتضمن رمايات نارية من منظومات المدفعية لإصابة أهداف بحرية وتنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة وعمليات للبحث والإنفاذ في البحر إضافةً إلى التدريب على عمليات فحص وتحرير سفن محتجزة على يد القراصنة.

وعلى إثر ذلك تواصل مجموعة السفن الروسية المذكورة العبور إلى مياه البحر الأبيض المتوسط حيث تشارك إلى جانب قوات للأسطول الشمالي وأسطول البلطيق في مناورات مشتركة للقوات البحرية الروسية وفق ما ذكرت الوزارة في وقت سابق من اليوم.

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