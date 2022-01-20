روسيا وإيران: مصممون على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثات جرت بينهما في موسكو اليوم تصميم بلديهما على مواصلة المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن كلا الطرفين “أكد التصميم على مواصلة المفاوضات في فيينا بهدف إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي بهيكلها الأصلي دون أي إضافات أو إقصاءات” معتبرين أنها لا تزال من أهم الاتفاقات في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويأتي هذا اللقاء بين لافروف وعبد اللهيان على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع وفد من كبار المسؤولين إلى روسيا حيث عقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتباحثا بقضايا ذات اهتمام مشترك.