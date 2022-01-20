ورشة عمل فنية للأطفال في ثقافي المزة

الخميس / 20 / 01 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين سورية والعراق
2022-01-20
رئيسي: جهود روسيا وإيران بدعم سورية أعطت ثمارها بفضل صمود السوريين
2022-01-20
سورية تشارك في معرض فيتور 2022 الدولي بمدريد
2022-01-19
إيران تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتدعو مجلس الأمن إلى إرغام إسرائيل إنهاء الاحتلال
2022-01-19
روسيا قلقة إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان السوري المحتل
2022-01-19
سورية تجدد التأكيد على حقها في استعادة كامل الجولان المحتل بجميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي
2022-01-19
مناقشة آليات حركة الشحن البري والترانزيت بين سورية ولبنان
2022-01-19
محليات
بدء توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة السبت القادم والأولوية لمن لم يحصل على الأولى
2022-01-20
الموارد المائية بالحسكة: الهطول الثلجي أسهم في تعزيز مخازين السدود
2022-01-20
توزيع مساعدات روسية بريف حماة
2022-01-20
تواصل استقبال المشمولين بالتسوية في دير الزور وريف الرقة
2022-01-20
إخماد حريق اندلع بمنزل في مدينة بانياس
2022-01-20
إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية
2022-01-20
حمص.. مواصلة عمليات إزالة الثلوج وفتح الطرقات
2022-01-20
رياضة
مانشستر يفوز على برينتفورد في الدور الإنكليزي الممتاز
2022-01-20
ميسي خارج تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بتصفيات المونديال
2022-01-19
مصر تفوز على السودان وتصل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بكرة القدم
2022-01-19
الألماني زفيريف إلى ثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة
2022-01-19
الجيش وجبلة يتعادلان سلباً في ختام الجولة 11 من الدوري
2022-01-19
تشيلسي يتعادل مع برايتون
2022-01-19
موغوروزا إلى ثاني أدوار أستراليا المفتوحة للتنس
2022-01-19
اقتصاد
المصرف الزراعي بالصنمين يواصل بيع الأسمدة للفلاحين بأسعار مخفضة
2022-01-20
تراجع أسعار النفط
2022-01-20
البنك الدولي يدعو الدول الغنية لتقديم المزيد من إعفاءات الديون
2022-01-20
الهطولات المطرية تحسن واقع المزروعات في السويداء ودرعا
2022-01-20
السورية للتجارة بطرطوس تستجر 70 طناً من الحمضيات
2022-01-19
مناقشة الواقع السياحي في درعا
2022-01-19
الصناعات الكيميائية تعود لإنتاج الدهانات الطرقية وأرباحها تبلغ الملياري ليرة
2022-01-19
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
المهندس عرنوس يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للرقابة المالية: ضرورة محاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة
بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين سورية والعراق
بدء توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة السبت القادم والأولوية لمن لم يحصل على الأولى
تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2022
تواصل استقبال المشمولين بالتسوية في دير الزور وريف الرقة
إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية
رئيسي: جهود روسيا وإيران بدعم سورية أعطت ثمارها بفضل صمود السوريين
إحباط عملية تهريب كميات من الكبتاغون المخدر كانت متجهة إلى الحدود الأردنية- فيديو
التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة اعتباراً من يوم غد
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) وإصابة اثنين آخرين شرق دير الزور
ورشة عمل فنية للأطفال في ثقافي المزة
2022-01-20
تصوير: ديما الجيرودي
ثقافة المزة
2022-01-20
maysa2022
سابق
المهندس عرنوس يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للرقابة المالية: ضرورة محاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة
التالي
خارجية فلسطين تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved