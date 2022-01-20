ورشات وآليات الخدمات الفنية بحمص تواصل عمليات إزالة الثلوج وفتح الطرقات في عدة مناطق

حمص-سانا

تواصل الورشات والآليات التابعة لمديرية الخدمات الفنية بحمص إزالة الثلوج المتراكمة على الطرقات وفتح الطرق الحيوية بريف المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الخدمات أمين العيسى أن الورشات تعمل على أربعة محاور رئيسة “محور حمص دمشق” منطقة البريج وحسياء “حيث تم رش الملح على الطريق العام والآليات مستمرة بالعمل فيه حتى الآن ومحور”حمص الفرقلس ” ومحور “طريق حمص ضهر القصير” الذي يخدم أكثر من 50 قرية وهو طريق جبلي حيث تمت إزالة الثلوج وفتح الطريق.

وأضاف إن الآليات تتابع العمل على إزالة الثلوج المتراكمة على محور “مقلس المزرعة وادي النضارى” الذي يربط وادي النضارى بضهر القصير وهو سالك حالياً.

وأكد مدير الخدمات الفنية أن الآليات والورشات جاهزة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي ظرف طارئ وموجودة بعدة نقاط محورية في المحافظة.

وفي سياق متصل أوضح فؤاد محفوض رئيس بلدية المرانة أن ورشات الخدمات الفنية بالتعاون مع ناحية شين وبلدية المرانة عملت على فتح الطريق وتأمين السيارات التي تنقل الخبز إلى قرى جبلايا وبتيسة الجرد مؤكداً استعدادها لمواجهة أي طارئ جراء الأحوال الجوية.

لارا أحمد