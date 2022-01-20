التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة اعتباراً من يوم غد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة 50 لتر لكل عائلة اعتباراً من 21-1-2022 وذلك بعد أن تم الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بإمكان الذين منعتهم ظروفهم من الحصول على الدفعة الأولى التسجيل لتعبئة الدفعتين معاً 100 لتر اعتباراً من هذا التاريخ.

وأضافت الوزارة إنه يمكن للراغبين بشراء كمية 50 لتر مازوت لكل بطاقة عائلية بسعر التكلفة الحصول عليها من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر في كل المحافظات اعتباراً من هذا التاريخ.

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