الأمن العراقي يقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” شارك في عمليات إجرامية كثيرة ببغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أنه بناء على معلومات استخباراتية تمكنت القوات الأمنية من قتل واحد من أهم عناصر عصابات “داعش” الإرهابية.

وأشار البيان إلى اعتراف الإرهابي بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه بالعديد من العمليات الإرهابية.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول الإرهابيين حيث قضت أمس على ثلاثة إرهابيين خلال عملية نفذتها في العاصمة بغداد.

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