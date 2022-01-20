مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) وإصابة اثنين آخرين شرق دير الزور

دير الزور-سانا

قُتل مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب اثنان آخران في مدينة هجين شرق دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن هجوماً للفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة اثنين آخرين.

وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” الاثنين الماضي بهجوم للفصائل الشعبية على نقطة عسكرية في محيط بلدة النملية بريف دير الزور الشمالي.

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