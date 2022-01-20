المحكمة العليا الأميركية ترفض طلباً لترامب متعلق بأحداث الكابيتول

واشنطن-سانا

رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي.

ووفقاً لوكالة فرانس برس أيدت المحكمة العليا أمس بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق.

وحاول ترامب منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة بالتحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول حيث سعى إلى استخدام صلاحيته كرئيس سابق بالحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض في محاولة لإبقاء تلك المتعلقة بالاعتداء بعيدا عن اللجنة.

وكان أنصار ترامب اقتحموا في الـ6 من كانون الثاني من العام الماضي مبنى الكونغرس بتحريض منه حيث أسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال 52 آخرين.

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