20 كانون الثاني 1996..  انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية

دمشق-سانا

1872 القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي ثم تحكم عليه بالإعدام.

1941- بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.

1944- الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.

1953- دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1961- جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1970- زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 38 ووقوع أضرار طفيفة في الممتلكات.

1977- جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1989- جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1996- انتخاب ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية.

2001- جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

2009- باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول افريقية يتولى هذا المنصب.

2016- علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية يعلنون اكتشافهم دليلاً على وجود كوكب تاسع افتراضي في المجموعة الشمسية تبلغ كتلته نحو 10 أمثال كتلة الأرض.

2017- نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب ومايك بنس كرئيس ونائب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

من مواليد هذا اليوم..

1775- أندريه ماري أمبير عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1873- يوهانس فلهلم ينسن أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.

1899- كينجيرو تاكاياناغي مخترع ياباني اخترع أول تلفاز في اليابان.

1931- دافيد لي عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

من وفيات هذا اليوم..

1936- الملك جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.

2009- حسين علي محفوظ أديب ومؤرخ عراقي.