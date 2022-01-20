20 كانون الثاني 1996..  انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية

دمشق-سانا
1872 القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي ثم تحكم عليه بالإعدام.
1941- بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.
1944- الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.
1953- دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1961- جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1970- زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 38 ووقوع أضرار طفيفة في الممتلكات.
1977- جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1989- جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1996- انتخاب ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية.
2001- جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
2009- باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول افريقية يتولى هذا المنصب.
2016- علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية يعلنون اكتشافهم دليلاً على وجود كوكب تاسع افتراضي في المجموعة الشمسية تبلغ كتلته نحو 10 أمثال كتلة الأرض.
2017- نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب ومايك بنس كرئيس ونائب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
من مواليد هذا اليوم..
1775- أندريه ماري أمبير عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
1873- يوهانس فلهلم ينسن أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.
1899- كينجيرو تاكاياناغي مخترع ياباني اخترع أول تلفاز في اليابان.
1931- دافيد لي عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.
من وفيات هذا اليوم..
1936- الملك جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.
2009- حسين علي محفوظ أديب ومؤرخ عراقي.