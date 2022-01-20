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مانشستر يفوز على برينتفورد في الدور الإنكليزي الممتاز

2022-01-20

لندن-سانا

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بالتغلب على مضيفه برينتفورد بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب جريفين بارك في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية اليونايتد كل من أنتوني إيلانجا في الدقيقة 55 وماسون جرينوود 62 وماركوس راشفورد 77 بينما سجل هدف برينتفورد الوحيد إيفان توني 85.

وبذلك رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ 14.

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